Ереван, 12 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Одним из главных политических событий последних дней стали встречи, которые провели главы России, Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. Как и предполагалось, одним из ключевых вопросов на них стало карабахское урегулирование или как сказал на встрече с Сержем Саргсяном Владимир Путин — «карабахский узел».

Photolure Политолог Степан Григорян

Несмотря на огромный поток аналитических статей, прогнозов, предположений, спекуляций, достоверной информации об окончательных принципах урегулирования нет. Означает ли это, что сторонам так и не удалось достичь компромисса?

Директор центра «Глобализация и региональное сотрудничество», политолог Степан Григорян надеется, что стороны окончательно не согласовали принципы урегулирования конфликта.

«Если какие-то принципы были согласованы, что, в том числе подразумевает возврат Азербайджану каких-то территорий, то это будет полностью противоречить существующим в Армении настроениям. Они довольно жесткие и критические, и касаются не только политики наших властей, но и вообще последних инициатив, в том числе призывов России к Армении пойти на односторонние уступки», — сказал политолог в беседе с ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что даже если по итогам встреч были достигнуты какие-то договоренности, реализовать их властям Армении физически не удастся, так как в этом случае на ноги поднимется все армянское общество. «Уверен, что армии Карабаха и Армении не подчинятся таким приказам», — добавил Григорян.

«Мне кажется, сценарий встречи был следующим — власти Армении, и в частности Серж Саргсян, представили существующие реалии российской стороне. Я не думаю, что были достигнуты какие-то жесткие договоренности. Серж Саргсян официально заявил, что для нас главным является венский документ, кроме того, я думаю, в рабочем порядке России также было сказано, что такие шаги приведут к серьезным изменениям в Армении», — заметил Григорян.

По словам политолога, именно с этим и связано то, что Москва на данный момент весьма обеспокоена критическими настроениями среди армянского общества в отношении России.

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Комментируя слова Владимира Путина о том, что сторонам конфликта необходимо прийти к компромиссу без победителей и побежденных, эксперт отметил, что таким образом российская сторона пыталась показать, что не действует против Армении.

Вместе с тем, политолог отметил, что причины глубокого недоверия среди армянского общества заключаются не в российской политике, а в армянской власти. Он подчеркнул, что еще одной проблемой является недоверие Армении к азербайджанским властям.

«Даже, если Азербайджан сегодня утверждает, что не намерен сделать ничего плохого, лишь бы армяне вернули земли, никто этому не верит. Поэтому, то, что Путин говорил — абсолютно правильно. Должны быть взаимные уступки, и у сторон не должно оставаться впечатления, что их обманули», — отметил Григорян.

Он подчеркнул, что в нынешней атмосфере, внутреннее давление на власти Армении будет мешать урегулированию карабахского конфликта.