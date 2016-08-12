Верхняя Синячиха, Свердловская область, 12 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники ООО «Литой элемент Верхнесинячихинский металлургический завод» (ВСМЗ) прекратили голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь главы свердловского правительства Елена Воронова.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Председатель правительства Денис Паслер и один из депутатов регионального заксобрания встретились с бывшими работниками предприятия. Они привезли им платёжное поручение о зачислении 9,2 миллиона рублей на специальный счёт. Уже в самое ближайшее время люди получат с этого счёта зарплату.

Всего денег ждут 277 бывших и 34 нынешних сотрудников завода. По данным областного правительства, собственники предприятия стремятся выполнить свои обязательства, но для этого они намеревались демонтировать основное оборудование. Это привело бы к полной остановке завода.

«И сегодня мы привезли платежное поручение о перечислении 9,2 миллиона рублей, недостающей у акционеров предприятия суммы, чтобы все сотрудники получили заработанные деньги», — пояснил Денис Паслер.

Откуда взялись деньги, он не уточнил. Зарплаты начнут выдавать уже сегодня, 12 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работники завода во второй раз объявили голодовку. Причиной этого стало то, что обещанной после первой голодовки зарплаты они так и не дождались.