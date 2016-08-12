Москва, 12 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. ИА REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неделю полностью приостановила действие государственной аккредитации 4 вузов, частично приостановлено действие аккредитации в одном вузе, запрещен присем студентов в 5 вузов, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в 2 учебных заведениях, сообщили в Рособрнадзор.

Роман Нагорный Учебная аудитория

Так, за неисполнение предписания в установленные сроки ведомством запрещен прием в Уральский финансово-юридический институт, Московский социально-гуманитарный институт, Красноярский и Самарский филиалы Университета Российского инновационного образования, а также «Восточно-Европейское учебное заведение «Институт менеджмента, маркетинга и права».

По результатам проверок полностью приостановлено действие госаккредитации в Восточно-Европейском институте психоанализа, Новороссийском, Нижегородском и Кировском филиалах Московского гуманитарно-экономического института. Также частично приостановлено действие аккредитации в Педагогическом институте Калининградской области.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии на образовательную деятельность у Томского экономико-юридического института. На основании решения Арбитражного суда Ростовской области прекращено действие лицензии Ростовского социально-экономического института.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор практически каждую неделю лишает аккредитации несколько вузов. Так, неделе ранее ведомство полностью приостановило действие государственной аккредитации 6 вузов, частично приостановлено действие аккредитации в 3 вузах, лишен госаккредитации один вуз, запрещен присеем студентов в 10 вузов, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в 2 учебных заведениях.

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Напомним, заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров заявил, что «проверки вузов, в отношении которых есть основания полагать, что они неспособны обеспечить должное качество образования, будут продолжены — подобные псевдовузы окончательно уйдут с образовательного поля нашей страны».

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