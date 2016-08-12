Москва, 12 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи, сообщается на сайте правительства РФ.

mos03.ru Скорая помощь

Предусмотрена поставка таких машин в субъекты федерации в количестве 1317 единиц, а также в учреждения ФМБА России в количестве 40 единиц.

Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи в 2016 году определены российские производители: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг».

Принятые решения позволят обновить часть автопарка скорой помощи