Анкара, 12 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы. После переговоров прошла совместная пресс-конференция, прямую трансляцию которой ведет телеканал Press TV.

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В общении с журналистами Зариф подчеркнул важную роль Ирана, России и Турции, которую они играют на Ближнем Востоке. «Тегеран, Москва и Анкара — ключевые игроки в регионе. Мы должны сотрудничать и в постоянном режиме искать решение трудных ситуаций. Даже если между нашими странами и есть разногласия, то все они преодолимы путем диалога», — цитирует главу МИДа Ирана канала Press TV.

В свою очередь министр иностранных дел Турции поблагодарил иранское руководство и народ за поддержку турецкого правительства во время неудавшегося госпереворота. По словам Чавушоглу, «Иран был первым государством, осудившим путч».

11 августа Зариф прибыл в турецкую столицу. В программе визита также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИДа ИРИ стал первым высокопоставленным представителем исламской республики, посетившим Турцию после провалившегося госпереворота. Этой поездке предшествовала встреча в трехстороннем формате президентов России, Ирана и Азербайджана в Баку, а также визит турецкого лидера в Россию.