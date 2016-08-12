Рига, 12 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В начале 2016 года в Риге было 638 784 жителя, что на 0,34% меньше, чем в 2015 году, тогда в столице официально была зарегистрирована 641 тыс. жителей, об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

geralt Население страны

Сообщается, что среди европейских столиц и крупных городов по количеству жителей столица Латвии заняла 30-е место.

Также стало известно, что по данным европейского статистического бюро «Eurostat», Рига занимает первое место среди крупных городов Европы по числу женщин — 127 женщин на 100 мужчин. В других столицах стран Прибалтики также проживает значительно больше женщин, чем мужчин: в Вильнюсе — 123 женщины, а в Таллине — 121 женщина на 100 мужчин. Для сравнения: в Люксембурге проживает одинаковое число женщин и мужчин, в Осло — 101 женщина на 100 мужчин, а в Лондоне и Валетте — 102 женщины на 100 мужчин.

Стоит отметить, что в отличие от большинства европейских столиц, в которых численность населения в 2014 году выросла, в Риге этот показатель сократился на 0,4%. Также в отличие от Латвии, немного увеличилось число жителей и в других столицах стран Прибалтики: в Таллине — на 0,7%, в Вильнюсе — на 0,5%.

Что же касается уровня рождаемости, то Рига среди других европейских столиц занимает 22-е место, Таллин и Вильнюс 17-е и 18-е места.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первые три месяца 2016 года общая численность населения Латвии сократилась на 2535 человек. В соответствующий период 2015 года этот показатель составлял 2536 человек.