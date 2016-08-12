Симферополь, 12 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Попытка совершения террористических актов на территории Республики Крым, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе, несущих угрозу жизни и здоровью граждан РФ и гостей республики в разгар туристического сезона, покушение на причинение вреда важным объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова свидетельствуют о нарушении официальным Киевом норм международного права, считает член Совета Федерации ФС РФ от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 12 августа, комментируя задержание диверсантов на полуострове.

Джорджоне. Три возраста человека. 1510

«Украинская власть нарушила требования Женевской конференции по вопросу терроризма 1987 года. В соответствии с принятой Декларацией «Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного движения» — признаются государственным терроризмом. Несомненно, все международные организации по борьбе с терроризмом, в частности ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН, Интерпол, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум, Совет Безопасности, Контртеррористический комитет, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, НАТО обязаны осудить совершенные украинской властью противозаконные действия, приняв соответствующие в рамках их полномочий резолюции (решения)», — подчеркнула сенатор.

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Факты упрямая вещь. По словам Ковитиди, достаточно вспомнить провокацию с уничтожением малайзийского лайнера в 2014 году, водную, транспортную, продовольственную, энергетическую блокады Крыма, в том числе подрыв украинскими террористами линии электропередач в ноябре 2015 года, оставление 2 млн крымчан в начале зимы без света, тепла и воды. В результате диверсии была осуществлена аварийная остановка двух атомных электростанций на территории Украины и создана угроза второго Чернобыля в центре Европы. Она также напомнила, что Украина сегодня известна публичными убийствами и доведением до самоубийств известных украинских политиков, общественных деятелей и журналистов.

«Развязанные против своего народа военные действия, приведшие к гражданской войне. Военные действия регулярной армии Украины против мирного народа на юго-востоке страны, массированные обстрелы кварталов мирных населенных пунктов, убийство беззащитных женщин, стариков, детей, изнасилование женщин и подростков, покушения на главу ДНР и ЛНР — это неполный перечень государственных преступлений, которые должны стать предметом рассмотрения Международного трибунала по злодеяниям действующего украинского режима и их пособников. Это моя последовательная позиция с 2014 года, и динамично развивающиеся события подтверждают ее обоснованность. Сегодня имеются подтверждения того, что украинская власть финансирует и оказывает пособничество в базировании и развитии тренировочных военных баз на ее территории террористических организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и «Меджлис», часть представителей которой принимали активные действия на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ) и прошли там военно-диверсионную подготовку», — отметила сенатор.

Она уверена, во всей этой сложно выстроенной политической шахматной партии четко просматриваются знакомые до боли полосато-звездные шаровары Дяди Сэма в «тайном сопровождении» Пентагона. «Есть вопросы, ответы на которые многое проясняют. Кому сегодня выгоден кризис политических отношений России и Европы? Какой политической силе в Европе и за ее пределами так необходимо отвлечь внимание от собственных проблем путем создания очередного очага военного конфликта в Европе? Кому так необходимо нивелирование позиций Трампа в свете его намерений «о дружбе с Россией» и его озвученных намерений «о рассмотрении вопроса признания русского Крыма»? Проще всего раздуть миф о «русской угрозе», но в данном случае кто-то «очень серьезный» просчитался, недооценив подготовку русского солдата и офицера, умеющего защитить свое Отечество», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

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Она считает, что источником нарастающего раздражения «дирижеров и активистов российской угрозы» и официального Киева являются последовательные действия Москвы по налаживанию взаимовыгодных и добрососедских взаимоотношений с Китаем, Индией, Турцией, Ираном. По ее мнению, выверенные миротворческие и успешные действия России в Сирии, провал режима экономических санкций против России и нарастающее неприятие их в Европе, спланированные и неудачные попытки отстранения российских спортсменов от Олимпиады в Бразилии, — все это не устраивает украинскую власть, но меняет отношение самих украинцев к России. Возросший в пять раз поток украинских отдыхающих в Крым тому подтверждение: 100 тысяч в 2015 году и 500 тысяч в 2016 году — это серьезная цифра, отметила сенатор.

«Мир динамично меняется. Многополярный, многонациональный он последовательно поворачивается лицом к России. Существенно, что в цитадели мирового агрессивного атлантизма США один из кандидатов в президенты США — миллиардер Трамп по-другому видит взаимоотношения с Россией, усматривая необходимость развития сотрудничества с Москвой. В этих динамично развивающихся условиях апологеты увядающего однополярного мира нервничают, а, значит, допускают ошибки, ведь повернуть вспять ход истории уже практически невозможно. Озвученное Россией построение справедливого мироустройства и многополярного мира, возрастающий в мире авторитет президента России Владимира Путина, изменение мирового центра тяжести в пользу России, популярность сильной России — все это закономерные процессы. В нынешней непростой международной обстановке, когда мир вновь стоит на пороге новых глобальных потрясений, Россия обращается к государствам и народам, общепризнанным международным институтам объединить свои усилия в борьбе со всемирным злом — международным терроризмом и его пособниками, активно прикрывающими и финансирующими его. Дислокация их размещения — не только Лондон, Брюссель и Вашингтон. Наступает час «Ч», в котором маски будут сорваны, от забалтывания вопроса о борьбе с терроризмом мир переходит к конкретным мероприятиям. Мы увидим конкретное отношение к терроризму и его проявлениям каждой международной организации, страны, сообщества», — уверена Ольга Ковитиди.

При этом она настаивает на конкретных шагах по борьбе с терроризмом, вплоть до санкций в отношении Украины как террористического государства, изоляции Украины на международной арене, недопущения финансирования Украины, подлинного информационного освещения ситуации на Украине.

«Официальный Киев должен осознавать, что для него наступает «взрослая жизнь», в которой нельзя обманывать и за содеянное надо отвечать… Если говорить словами нашего президента, Россия оставляет за собой право, как и США, наказывать пособников террористов, где бы и в какой стране мира они ни находились. Об этом Украине, и не только ей, забывать не стоит. А народ Украины, наш братский народ, мудрый народ, у себя в стране разберется сам. И на российско-украинской улице еще будет праздник», — резюмировала сенатор.

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Напомним, что сотрудники ФСБ предотвратили проникновение на территорию России в Крыму организованной группы террористов — сотрудников ГУР Министерства обороны Украины. В результате вооруженного столкновения на границе часть группы была уничтожена, часть вернулась на территорию Украины, а троим боевикам удалось пробраться на территорию Крыма. В настоящее время один из нападавших уже даёт признательные показания российским спецслужбам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сказал: «Сегодняшние киевские власти не ищут способы решения проблем путём переговоров, а переходят к террору».

«На первый взгляд, казалось бы, это глупая преступная акция. Глупая, потому что невозможно положительно повлиять на людей, проживающих в Крыму, таким способом, а преступная, потому что люди могли погибнуть», — подчеркнул Путин и пообещал не оставить без внимания гибель российских военнослужащих и поставил под вопрос проведение встречи «нормандской четверки» в сентябре.