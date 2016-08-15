Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро открылись в непростой для Бразилии период: накануне открытия, 4 августа, Комитет Сената Бразилии по импичменту проголосовал за немедленную отставку президента страны Дилмы Руссеф и помещение её под стражу. Руссеф обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств в период её избирательной кампании в 2014 году.

olympic.org Олимпиада в Рио-де-Жанейро

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В день открытия Олимпиады, за несколько часов до начала церемонии, в Рио-де-Жанейро произошли массовые беспорядки: несколько тысяч человек, недовольных высокой ценой на билеты, вышли с акцией протеста к стадиону Маракана — месту начала торжества.

Участники акции протеста сожгли национальный флаг Бразилии, демонстрируя своё возмущение «процветающей в стране коррупцией». Они заявили, что не согласны с использованием бюджетных средств на организацию Олимпиады.

Протестующие вели себя агрессивно, и полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, причём несколько человек госпитализированы с травмами и отравлением.

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Однако, все эти выступления носили скорее социально-политический характер. Собственно же бандитские акции начались позже.

Так, 5 августа был ограблен Дом болельщиков сборной России: в технической зоне во время смены охраны пропали три компьютера и фотокамера. Найти пропажу пока не удалось.

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В этот же день в Олимпийском центре конного спорта во время обеденного перерыва неизвестно откуда выпущенная пуля пролетела сквозь крышу палатки СМИ и упала на пол. Начавшие расследование полицейские утверждают, что «пуля была шальная», и выпустили её явно не с целью расстрелять находящихся в палатке.

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На следующий день, 6 августа, рядом с финишным участком олимпийской велотрассы прогремел взрыв: к счастью, никто не пострадал. После проверки сапёрной бригады трассу решено было не закрывать.

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После этого началась череда ограблений. Первое произошло вечером 7 августа: объектом нападения представителей преступного мира стал португальский министр спорта и образования Тиагу Брандау, прибывший в Рио в составе делегации от Португалии. Возвращавшегося с вечеринки чиновника остановили два незнакомых человека и, угрожая холодным оружием, потребовали у Брандау и сопровождавшего его человека выложить кошельки. Грабители скрылись, но полиция задержала мужчин, одним из которых оказался однофамилец Брандау — Марко Луис Брандау по кличке Тимен, местный криминальный авторитет.

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В этот же вечер на пляже Копакабана был ограблен и избит бронзовый призёр Олимпиады, бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт. Спортсмен, праздновавший свою победу, заметил похитителя его мобильного телефона и бросился вдогонку, но злоумышленник ударил Тихелта по лицу и скрылся.

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Новое нападение в Рио-де-Жанейро произошло в ночь на 10 августа — на этот раз объектом агрессии стали гости Олимпиады — журналисты из разных стран, ехавшие в главный пресс-центр из олимпийского кластера Деодоро. Автобус попал под обстрел (по одной из версий, его закидали камнями), и осколки выбитых стёкол поцарапали двух представителей прессы — журналиста из Белоруссии и его турецкого коллегу.

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После всего случившегося бразильские правоохранительные органы всё-таки решили взять ситуацию под контроль: 11 августа — на следующий день после нападения на журналистов — в Рио-де-Жанейро были усилены уличные патрули. Начальник службы безопасности Олимпийских игр Луис Фернандо Корреа, комментируя сложившуюся в городе обстановку, подчеркнул, что полицию крайне беспокоит нападение на журналистов, организаторы которого пока не найдены: ясно одно — акция была спланирована заранее.

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Несмотря на повышенную бдительность со стороны правоохранительных органов, очередное ограбление произошло уже на следующий день — 11 августа: на этот раз ограбили российского пловца, главу Совета спортсменов Всероссийской федерации плавания Евгения Коротышкина. Неизвестные, угрожая оружием, заставили спортсмена отдать им все имевшиеся при себе деньги, после чего скрылись.

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Стоит отметить, что летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — это первая Олимпиада в южно-американской стране, и вторая — в Латинской Америке (в 1968 году XIX летние Олимпийские игры проводились в Мехико). Страны Латинской Америки, в том числе и Бразилия, переживают, мягко говоря, не лучшие времена. В Венесуэле оппозиция агрессивно пытается отстранить от власти президента Николаса Мадуро, экономический спад и социальную напряжённость переживает Эквадор, неспокойно и в Аргентине. О нестабильности обстановки в Бразилии говорят случившиеся на Играх криминальные события.

В этой ситуации хочется пожелать всем участникам Олимпиады удачи. Остаётся надеяться, что она войдёт в историю крупными спортивными победами, а не длинной вереницей скандальных происшествий.