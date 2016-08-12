Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Министр спорта Виталий Мутко сегодня посетил стройплощадку стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга и остался удовлетворен увиденным. Глава Минспорта высказал уверенность в том, что спортивная арена будет достроена в срок, несмотря на имеющиеся опасения. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в городской администрации.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Как отмечается, сопровождал министра член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, а встречали — вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и гендиректор ОАО «Метрострой» Вадим Александров. Напомним, это предприятие стало новым генподрядчиком на стадионе.

По словам Вадима Тюльпанова, Виталий Мутко остался доволен осмотром стадиона, а Александров заверил его, что стадион будет сдан к 26 декабря 2016 года, как и было запланировано ранее, еще до смены генподрядчика.

«Несмотря на тревогу, которая продолжает присутствовать, у нас появляется больше уверенности в том, что эти работы будут выполнены в заявленные городом сроки», — цитирует «Фонтанка» слова министра.

Мутко подчеркнул, что стадион в Петербурге станет основным для проведения футбольного Кубка Конфедераций в 2017 году. На нем также пройдут несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один из полуфиналов.

По словам вице-губернатора Игоря Албина, часть выполненных предыдущим генподрядчиком работ придется переделывать. «Недоделок, недочетов очень много и проектных упущений», — пояснил он.

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Напомним, в конце июля текущего года Смольный досрочно разорвал контракт с бывшим генподрядчиком, компанией «Инжтрансстрой-СПб». В конкурсе на достройку стадиона победило петербургское ОАО «Метрострой», которое должно завершить строительство стадиона и благоустройство территории вокруг него за 7,8 млрд рублей до конца 2016 года.

Смольный заявил о необходимости втрое, до 3 тысяч человек, увеличить число сотрудников, занятых на строительстве стадиона. В настоящее время объект готов на 85%.