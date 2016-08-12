Краснодар, 12 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 75% социально важных объектов доступны для людей с ограниченными возможностями. Оборудованы с существенными нарушениями или вовсе не оборудованы 25%. К такому выводу пришли активисты ОНФ по итогам проведенного мониторинга объектов, которые должны были быть благоустроенны в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, о том, что было сделано для устранения выявленных в ходе инспекции недостатков, представители структурных подразделений администрации города отчитались на вчерашнем совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Так, было озвучено, что в текущем году в Краснодаре выполнен большой объем работ по оснащению тротуаров тактильной плиткой. В частности, ее положили на перекрестках ул. Комсомольской и ул. Красной, ул. Мира и ул. Красной, ул. 70 лет Октября и пр. Чекистов, по ул. Сормовской.

В ходе проведенного мониторинга был выявлен ряд торговых павильонов, установленных на тактильной плитке. Было решено применить соответствующие меры к нарушителям.

Затронули и тему оснащения городского общественного транспорта Краснодара специальными радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению. По информации городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, до конца года запланировано завершить работы по установке 114 радиоинформаторов и более 100 светодиодных информационных табло на ряде маршрутов общественного транспорта.

Напомним, в 2015 году в рамках программы «Доступная среда» из средств федерального, краевого и городского бюджетов было выделено более 58 млн рублей. На эти средства 14 школ и гимназий города оснащены специальными подъемниками, пандусами для колясочников, около половины общеобразовательных учреждений города получили специальное реабилитационное оборудование, мебель и материалы для маломобильных учеников. На повышение уровня доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья было направлено более 4 млн рублей. В текущем году на создание доступной среды в Краснодаре выделено около 25 млн рублей.

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На сегодня только в кубанской столице проживает около 80 тыс. инвалидов, в том числе — более 1 тыс. колясочников, 3 тыс. — инвалидов по зрению, около 1 тыс. инвалидов по слуху.

Добавим, что в начале августа активисты ОНФ совместно с министерством труда и социального развития региона осмотрели 133 объекта в семи городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе и Ейске. Это учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также наземные пешеходные переходы, остановочные пункты и экологичные туалетные модули.

Самым проблемным для муниципалитетов оказалось оборудование туалетных экомодулей, остановок и пешеходных переходов. В городе Анапа в 2014 году на средства программы «Доступная среда» были приобретены пять экомодулей, при этом два из них даже не установлены. Из трех экомодулей, установленных в прошлом году, не функционирует ни один. В Ейске и Краснодаре специализированные туалеты построены, но не работают. Осмотренные остановки и пешеходные переходы недоступны или доступны лишь частично во всех муниципалитетах. Вызвали нарекания у «фронтовиков» в плане доступности для маломобильных групп граждан и краевые учреждения здравоохранения, культуры, образования, труда и социального развития.