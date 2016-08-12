Рим, 12 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Итальянские СМИ тщательно следят за тем, как разворачивается ситуация на российско-украинской границе в Крыму. Так, интернет-издание Formiche.net назвало обвинения Россией Украины в заговоре с целью осуществить «террористические действия» в Крыму «последней главой в ситуации — так называемом украинском кризисе — который продолжается практически непрерывно, даже если порой о нем периодически забывают СМИ». Издание напомнило, что все началось в 2014 году, когда Россия присоединила полуостров Крым, воспользовавшись нестабильностью на Украине, вследствие мятежа против тогдашнего пророссийского президента.

Raymond Cunningham Кремль

«Москва обвиняет Киев в вооруженном вторжении на полуостров. ФСБ говорит о двух попытках диверсий со стороны украинских сил специального назначения, все произошло в прошедшие выходные, один русский солдат и один агент секретной службы были убиты при обстреле со стороны Украины. Российская разведка говорит, что она обнаружила целую сеть украинской секретной службы (СЗР) в Крыму и арестовала десяток человек, в том числе гражданина Украины по имени Евгений Панов, о котором говорят как о разведчике. Кажется, в действительности, что Панов всего лишь активист благотворительной организации. Государственное телевидение России показывает кадры, на которых военные РФ открывают рюкзаки со взрывчаткой, объясняя, что в план украинцев входило использование взрывчатки для саботажа в Крыму». Со ссылкой на корреспондента британской сети новостей Сару Рэйнсфорд в статье отмечается, что инцидент в Крыму будет использоваться Россией или был спланирован таким образом, чтобы «сорвать сложный мирный процесс переговоров по Украине».

Президент России Владимир Путин назвал «бесполезными» мирные переговоры в таких условиях. В статье говорится, что Минские переговоры снова в тупике. «Хотя, там они и находятся все это время, это своеобразный фантом о перемирии, ведь режим о прекращении огня не соблюдается вовсе». Путин пообещал увеличить военное присутствие в Крыму в ходе внеочередного заседания Совета безопасности: уровень угрозы на сухопутных и морских границах с Украиной повышен. Президент назвал действия украинских диверсантов «глупыми и преступными» и объявил, что им просто так не простит убийство двух россиян. По мнению издания, действия Путина объясняются тем, что 18 сентября в России пройдут парламентские выборы, и Путин пытается не ослаблять нить националистической риторики. «Российские СМИ говорят о сорванном террористическом заговоре, пропаганда пытается продемонстрировать, что в Крыму живется лучше и безопаснее под русским контролем. Нить риторики продолжил Сергей Аксенов, который на местном телевидении обвинил Государственный департамент Соединенных Штатов в планировании украинских попыток дестабилизации».

Учитывая ситуацию, ставятся под вопрос и переговоры о кризисе, которые должны были состояться в кулуарах саммита G20, запланированногов Китае в следующем месяце. Со ссылкой на неких экспертов Formiche.net пишет, что такого рода эскалации являются проверенной тактикой Кремля в преддверии возобновления переговоров. «Будущее Минских переговоров имеет важное значение для Москвы, потому что Европейский союз всегда связывает отмену санкций с урегулированием ситуации на Украине. Разочарование России по поводу переговоров, однако, растет с течением времени: если Украину обвинят в саботаже, это может открыть путь к новым маршрутам, более благоприятным для Путина», — резюмирует издание.