Тегеран, 12 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет Иран планирует привлечь более $185 млрд в свой нефтегазовый сектор благодаря новой модели нефтяных контрактов (IPC). Об этом в очередной раз заявил заместитель министра нефти ИРИ по международным и коммерческим вопросам Амир Хоссейн Заманиниа в интервью Trend.

jewishpolicycenter.org Нефтедобыча в Иране

Вовлечение инвестиций зарубежных инвесторов напрямую связано с политическими и экономическими условиями. С точки зрения иранских властей, новая модель нефтяных контрактов привлекательна в плане инвестиционной среды в стране, политической стабильности на внутреннем уровне, безопасности и высокой доходности на вложенный капитал, отметил Заманиниа. Так, прибыльность инвестиций в проекты иранской нефтехимической отрасли превышают 25%, привел пример замминистра.

После того, как с Ирана были сняты западные санкции за ядерную программу страны, Тегеран быстрыми темпами стал наращивать объемы производства нефти, чтобы достичь досанкционного уровня. Ведь ограничительные меры в значительной степени подкосили экономику страны, во многом ориентировавшуюся на производство и экспорт черного золота. За время действия санкций ИРИ утратила значительную часть своей доли на международном нефтяном рынке, однако теперь, за полгода, стране удалось восстановить примерно 80% этой доли. Чтобы и дальше наращивать объемы добычи и, следовательно, поставлять больше нефти за рубеж, Ирану необходимы иностранные денежные вливания. Таким образом, новая модель нефтяных контрактов, является ключевым элементом иранского плана по восстановлению объемов добычи черного золота до досанкционного уровня и выше.

Вокруг того, какой все-таки должна быть IPC в правительстве шли споры. Однако, как ранее передавало ИА REGNUM, в середине июля иранским властям все же удалось утвердить новую модель нефтяных контрактов для иностранных инвесторов. Тегеран предлагает зарубежным компаниям комплекс работ в области разведки, разработки и производства углеводородного сырья. Более того, ИРИ предоставляет нефтяникам право участвовать в разработке 10 015 крупных нефтяных месторождений.

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Ранее Иран уже демонстрировал представителям крупнейших мировых нефтегазовых компаний модели новых контрактов на разработку 49 месторождений нефти и газа. В течение ближайших десяти лет ИРИ намерена привлечь $501 млрд в нефтегазовые и нефтехимические проекты. Первый же IPC, как ожидается, будет подписан уже в ближайшие месяцы.

Что касается экспорта иранского черного золота, то Тегеран в июле увеличил поставки в такие азиатские страны как Китай, Индия, Япония и Южная Корея на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт нефти из Ирана в эти страны составил 1,72 млн баррелей в сутки. После снятия с ИРИ санкций традиционные покупатели иранского черного золота увеличили импорт. По данным на 21 июля, поставки возросли с 1 млн баррелей в день до 2,1 млн баррелей нефти в день.