Москва, 12 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил военнослужащих российских Военно-воздушных сил (ВВС) с профессиональным праздником и заявил, что Россия и дальше будет укреплять ВВС страны новой техникой. Об этом Рогозин написал в своём Twitter накануне праздника, 11 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Поздравляем наших славных соколов! Гордимся их работой в Сирии. Будем и дальше укреплять ВВС современной техникой», — сообщил Рогозин.

Напомним, День ВВС отмечается в России 12 августа. Указ № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 мая 2006 года. Праздник получил статус памятного дня.

В Сирии операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) проводится с 30 сентября 2015 года. По решению Совета Федерации в ответ на обращение президента Сирии Башара Асада ВКС РФ начали наносить авиаудары по позициям террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), орудующих в Сирийской Арабской Республике.