Новосибирск, 12 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Прошло уже два года, а новосибирцы все никак не могут свыкнуться с тем, что за капитальный ремонт многоквартирных домов они теперь должны платить из собственного кармана. Поэтому жалоб и стенаний по этой теме все также много, как и раньше. Некоторые, их меньшая часть, отказываются вносить обязательные платежи, большинство же платят, но ропщут, отдавая свои кровные.

MichaelGaida Старый дом

Не так давно, 4 августа, на сайте регионального отделения «Справедливой России» появилась новость под заголовком «Новосибирские чиновники пытаются переложить ответственность за сорванную программу капремонта на горожан».

Реготделение партии уверяет, что к ним обратились жители нескольких многоэтажек Ленинского и Кировского районов Новосибирска и заявили, что председателей советов их домов начали вызывать в региональный Фонд модернизации ЖКХ и настойчиво предлагать подписать от имени жителей «добровольную просьбу» о переносе сроков капремонта на год-два вперед.

«Власти просто-напросто подстраховывают себя, — заявил депутат Госдумы, справедливоросс Данил Иванов. — Когда встанет вопрос, почему программа капремонта свернута, почему собранные регоператором целевые народные деньги так и не стали новыми крышами, коммуникациями, фундаментами, — чиновники тут же переложат ответственность на самих собственников. Опережающий рост инфляции делает перенос сроков капитальных ремонтов крайне невыгодным для жителей. Отказываясь от плановых сроков в пользу чиновников, жители рискуют через год-два остаться ни с чем».

Но как заявила ИА REGNUM заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, Фонд модернизации ЖКХ не ведет отдельную целенаправленную работу с председателями советов многоквартирных домов по вопросу переноса сроков проведения капитального ремонта на более поздние сроки, чем это предусмотрено региональной программой и ее краткосрочным планом реализации.

«Фонд участвует в составе комиссии по рассмотрению обоснованности переноса сроков на более поздний период в домах, которые включены в краткосрочный план. При разработке проектно-сметной документации собственники помещений в многоквартирных домах не всегда согласны с планируемыми видами работ и составом работ по капитальному ремонту и отказываются согласовывать документы на выполнение капитального ремонта. Таким образом требуется время для разрешения данных конфликтных ситуаций. Поскольку действующим законодательством не предусмотрена процедура отказа от проведения капитального ремонта, собственники принимают решение о переносе капитального ремонта на более поздний срок. После устранения возникших противоречий Фонд проводит капитальный ремонт», — подчеркнула Елена Макавчик.

При этом в министерстве ЖКХ и энергетики региона утверждают, что согласно краткосрочному плану, в котором определен список многоквартирных домов, виды работ и сроки их выполнения в 2014—2016 годах, на сегодняшний день на территории области за 2014−2015 годы отремонтировано 482 многоквартирных дома, из них 337 — в Новосибирске и 145 — в области. На 2016 год запланированы работы в 658 домах (включая девять специальных счетов), в том числе 633 — в Новосибирске, 25 — в области. По плану в 284 дамах работы выполнены, в 181-ом — работы ведутся, по 193 МКД технический заказчик занимается организацией работ по капитальному ремонту. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для организации капремонта в 2017 году, и уже ведутся работы на 78 МКД в районах Новосибирской области с плановым сроком завершения в 2017 году (включая работы по замене лифтов).

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт на счете (счетах) регионального оператора Новосибирской области за период с 1 августа 2014 года по 12 июля текущего года, по официальным данным, составляет 76,1%, в том числе по городу Новосибирску — 78,3%. Размер минимального взноса в многоквартирных домах Новосибирской области в 2014 году составлял 5,6 руб. за кв. м в месяц, в 2015—2016 годы — 6,1 руб. за кв. м в месяц. И в этом году увеличения размера взноса в регионе не производилось. Сумма начисленных взносов в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, с 1 августа 2014 года по 30 июня 2016 года составила 2,8 млрд рублей. Оплачено взносов на капитальный ремонт за указанный период чуть больше 2,1 млрд рублей. Договоры на выполнение работ заключены на сумму почти 2,5 млрд рублей. До конца года планируется заключить договоры на сумму до 1,5 млрд рублей. По документам оплата работ и услуг за период действия региональной программы произведена на сумму более 973,8 млн рублей.

«Объем работ по капитальному ремонту сегодня в Новосибирской области соответствует тем денежным средствам, которые планирует собрать региональный оператор. Согласно действующему законодательству, объем средств собственников, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, определяется в размере 90% от суммы прогнозируемого объема поступлений взносов на капремонт в текущем году и остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде», — подчеркнула замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

На все средства, которые будут собраны региональным оператором в текущем году, работы и услуги по капитальному ремонту многоквартирных домов будут выполнены, и средства эти не подвержены инфляционным процессам.

В то же время, Фонд не остается без присмотра контролирующих и надзорных органов. За первое полугодие 2016 года было проведено 27 проверок, в том числе 21 проверка государственной жилищной инспекцией Новосибирской области. По результатам проверок два нарушения устранены в ходе проверок.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов заявляет, что ситуация с капремонтом во многих регионах сложная.

«В Новосибирской области в 2014 году из 132 многоквартирных домов, выполнены работы в 49, а в 2015 году из запланированных 783 многоквартирных домов было отремонтировано 403. Планы на текущий год еще грандиознее — более тысячи, однако и в этот раз они скорее всего будут не реализованы. Не лучшим образом дела обстоят в Самаре, где на недовыполнение планов капремонта накладывается низкая собираемость средств с населения. Так, если в Новосибирской области собираемость порядка 76%, то в Самарской она, по разным оценкам, колеблется от 40 до 50%. Что говорит о недоверии к программе, в целом, и региональному оператору, в частности. Не менее сложно обстоят дела в Волгограде, и список этот можно продолжать и продолжать», — говорит общественник, подчеркивая, что помимо слабого «администрирования самих работ много вопросов к прозрачности проведения торгов, на которые поступают жалобы со стороны предпринимателей».

«В 2015 году на счетах регионального оператора в Новосибирской области не освоенными остались более 800 млн рублей, а в 2016 году могут остаться неиспользованными порядка 700 млн рублей. Учитывая масштаб собранных средств, вопрос их эффективного использования становится все более актуальным. Обобщая все вышесказанное, хотел бы подчеркнуть, что государство, несколько лет назад получило важный и нужный инструмент, но, к сожалению, до настоящего момента мы так и не научились его использовать с максимальной отдачей. И над этим и нужно работать», — говорит Ростислав Антонов.

Руководитель новосибирского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Аверьяскин во многих вопросах с Антоновым согласен, но считает, что со временем ситуация должна измениться в лучшую сторону.

«Программу нельзя назвать провальной. Вопрос о том, надо или не надо капитально ремонтировать и собирать на это деньги, не стоит. Стоит вопрос об эффективности и логичности созданных региональных программ, насколько они грамотно созданы. К сожалению, новосибирская программа сверстана с большими ошибками, в части того, что формировалась она на фоне голого отсутствия информации о техническом состоянии домов и понимания, кого ставить в первую очередь, кого во вторую, в третью. И очень часто сегодня на капитальный ремонт выставляют дома, которые не надо ремонтировать, а надо сносить. Безграмотно проведена актуализация технических паспортов за счет бюджетных 75 млн рублей, которые просто были разворованы, и предоставили старые данные, поменяв титульный лист. И сегодня мы сталкиваемся поголовно с тем, что в 80-х годах процент износа дома был 65%, а сейчас вдруг — 52% износа», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Аверьяскин.

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Общественник говорит, если откинуть в сторону информацию о том, что программы некорректно и нелогично выстроены, очередность по видам работ установлена не всегда правильно, то по сути механизм проведения работ выстроен, он — логичный и правильный.

«Проблема, которую мы выявили — низкое качество работ при проведении капремонта. По многим причинам. Мы в области строили-строили, а капитально никогда не ремонтировали. Мы не умеем заходить на дома, грамотно работать с собственниками, чтобы нас пускали в квартиры менять стояки, согласовывать эти вещи, делать комплексные ремонты. Понятно, что со временем мы на ошибках научимся и это перейдет в качество. В этом году, муниципальные и региональные власти прислушиваются, в том числе и к общественным организациям, занимающимся этим вопросом. Другое дело, эти шесть рублей десять копеек с учетом инфляции и прочего — это деньги ни о чем. Но переваливать на собственников, чтобы собирать больше за квадратный метр, нельзя. Было бы здорово, чтобы государство соучаствовало в процессе, и на каждый рубль, который собирается с собственников, давало свой рубль. Также, нужно сделать доступными льготные кредиты, для тех у кого специальные счета, чтобы они могли спокойно кредитоваться и делать капремонт. Кроме того, у нас огромное количество домов малоквартирных в очень плохом состоянии. Им не выгодно открывать спецсчет — они никогда денег не накопят. И в общем котле их откидывают на потом, потому что там мало людей, и социальная напряженность от них будет меньше, чем от домов где по 100−200 квартир. Я считаю, что им нужно сделать сначала капремонт, а потом представить счет к оплате, люди готовы возмещать по счету», — заявил общественник.

Эксперт указывает, что в Новосибирской области при неграмотно сверстанной программе еще существует и отсутствие принципиального грамотного контроля за ходом капитального ремонта, низкое качество работ и отсутствие «своего полка» подрядчиков, которым можно, закрыв глаза, доверить выполнять эти работы. Но тут же подмечает, что в области «все исправляется, и со временем все перейдет в качество».

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Напомним, программу капремонта за счет средств собственников жилья запустили в 2014 году, но критиковать ее начали еще до того, как она стартовала. На сегодняшний день региональные власти определяют размер взносов, программу капитального ремонта, а также контроль за расходованием средств и устанавливают льготы. Так, новосибирское региональное правительство одобрило законопроект о компенсации взноса на капительный ремонт для граждан старше 70 лет.

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Компенсация предоставляется неработающим новосибирцам в возрасте 70−79 лет — собственникам жилых помещений — в размере 50%, в возрасте старше 80 лет — в размере 100%, проживающим одиноко, либо в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров.