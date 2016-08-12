Вашингтон, 12 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию породил целую серию всевозможных спекуляций. Так, некоторые посчитали, что он означает трансформацию российско-турецких отношений, поворот главы Анкары к Москве. Высказывались мнения, что теперь Турция отвернется от Запада, который, по мнению Эрдогана, проявил безразличие а, возможно, и поддерживал — в отношении попытки военного переворота 15— 6 июля. Да, невозможно отрицать, что общественность Турции негативно отнеслась к тому, что реакция западного сообщества и СМИ, в частности, на выступление военных была довольно слабой, однако нельзя сказать, что такое сближение угрожает интересам США, пишет бывший посол США в Турции Росс Уилсон в статье для National Interest.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Автор отмечает, что правительство премьер-министра Бинали Йылдырыма до этого предприняло шаги к восстановлению отношений с Египтом, испортившихся после того, как военные страны свергли режим президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Анкара также пошла на сближение с Тель-Авивом. Стали звучать призывы о необходимости найти новый подход к Сирии, а также возобновления шагов по нормализации отношений с Арменией.

Все эти меры нового правительства Турции дипломат связывает с тем, что проводимая до этого политика Анкары осложнила достижение Турцией внешнеполитических целей, и за всеми этими шагами стоит только прагматизм Турции.

Прагматический характер носит и сближение с Россией, начавшееся с обмена письмами и извинения со стороны Эрдогана за сбитый российский самолет. Действия по нормализации отношения с Москвой были восприняты в России с готовностью, поскольку страна так же, как и Турция, пострадала от санкций, введенных против Анкары.

Возобновление диалога между двумя странами также важно для Кремля, стремящегося, по мнению автора, выйти хотя бы немного из той изоляции, в которой Москва оказалась после «вторжения её войск на Восточную Украину», а также «угроз западным интересам в других местах Европы». Такое сближение носит нормальный характер и ни в коем случае не угрожает США.

Прежде всего, это связано с теми проблемами, которые по-прежнему играют достаточно серьёзную роль в отношениях между Москвой и Анкарой.

Во-первых, отмечает дипломат, служивший послом Вашингтона в Турции в 2005—2008 годах, между государствами стоят острые разногласия по Сирии. Несмотря на то, что каждая страна выступает за окончание там гражданской войны, а также понимает, что отсутствие сотрудничества по разрешению кризиса сокращает шансы такого разрешения. Однако и Москва, и Анкара не готовы отказаться от тех сил, которые они поддерживают в Сирии, понимая, что никакие их действия не приведут к разрешению конфликта или хотя бы сократят количество проблем, связанных с арабской республикой.

Во-вторых, подчеркивает автор, перспективы энергетического сотрудничества двух стран кажутся светлыми только на первый взгляд. Да, Эрдоган готов возобновить проект строительства газопровода «Турецкий поток», чьей основной функцией будет обойти Украину как страну — транзитера российского газа по пути в Европу, что вполне встраивается в такую светлую картину.

Однако не стоит ожидать, что «Турецкий поток» увидит свет в ближайшее время. Глава Турции, как и прежде, выбрал путь прагматизма, если не цинизма. Вместо того чтобы не соглашаться на строительство газопровода тогда, когда позиция ЕС или нехватка финансирования со стороны России либо поставят на проекте крест, либо значительно замедлят его осуществление, Эрдоган дал свое добро на возобновление проекта. Этот шаг не стоил ему ничего.

Тем самым, дав свое согласие по меньшей мере на уровне риторики, Эрдоган смог гарантировать возобновление — также по меньшей мере на уровне риторики — проекта строительства Россией АЭС. Благодаря станции Турция сможет снизить свою зависимость от импорта нефти и газа, а также получит возможность заключить сторонние коммерческие соглашения, которые сыграют на руку либо самому Эрдогану, либо его электорату.

Также нет оснований опасаться и того, что «Турецкий поток» может негативно сказаться на сотрудничестве между Анкарой и Баку по экспорту газа через Турцию в Центральную Европу, как предполагают многие. Развитие этого проекта идет довольно активно, для него есть финансирование, он также пользуется поддержкой ЕС, логичен с коммерческой точки зрения и напрямую связан с экономическими интересами Турции.

Наконец, необходимо напомнить, что Анкара и Москва по-прежнему являются соперниками на Кавказе и в Центральной Азии, вмешательство в дела которых со стороны Турции вызывает в России негативную реакцию, и эта ситуация не изменилась ничуть после визита Эрдогана в Санкт-Петербург. В свою очередь, Анкара не приемлет, как отмечает автор, агрессивных шагов Москвы, а также своей зависимости от её энергоносителей.

Таким образом, между двумя странами восстанавливаются нормальные отношения, благодаря чему представители бизнеса (так же, как и электоральная опора) смогут получить определенную выгоду и в некоторой степени сократится изоляция обеих стран, однако не стоит ожидать, что во внешней или внутренней политике и одной, и другой страны произойдут глобальные изменения.