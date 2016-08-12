Бразилиа, 12 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Дела государственной бразильской Petrobras становятся все хуже. Так, за второй квартал текущего года чистая прибыль крупнейшей нефтегазовой компании упала на 30% и составила 370 млн реалов ($118 млн). Об этом сообщило британское агентство Reuters.

geralt Тридцать процентов

В последние годы компания испытывает значительные финансовые трудности. И, как отмечает издание, прошлый год стал для Petrobras самым тяжелым. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года выручка компании снизилась на 11%, тогда она получила 531 млн реалов. Первый квартал 2016 год же Petrobras закрыла с чистым убытком в размере 1,25 млрд реалов ($360 млн).

Отметим, что в первом квартале 2015 года прибыль нефтегазовой компании сокращалась на 43% (5,9 млн реалов или $1,7 млрд).Во втором квартале прошлого года чистая прибыль компании упала еще больше — на 89%, и составила 531 млн реалов ($152 млн). Тогда как в 2014 году за период с апреля по июля Petrobras заработала 4,9 млрд реалов.

Руководство компании объяснило такие финансовые результаты увеличением налоговых расходов и снижением стоимости активов после того, как был откорректирован план инвестиций. Тогда же в Petrobras сообщили, что как минимум на треть сокращает свои прогнозы по капвложениям до 2019 года и по добыче до 2020 года.

После коррупционного скандала в Бразилии, в котором были задействованы высокопоставленные лица, крупнейшая госкомпания приняла решение о сворачивании инвестиций в нефтеперерабатывающих заводах. Petrobras стало уделять больше внимания разведывательным работам и добыче. Сложность заключалась еще и в том, что компания долго не могла понять, как коррупционная схема повлияла на ее показатели. В итоге из-за долгой неопределенности ключевой аудитор компании Pricewaterhouse Coopers не стал подписывать финансовые отчеты Petrobras.

Громкий коррупционный скандал и низкие цены на нефть — основные причины того, что сейчас крупнейшая бразильская нефтегазовая компания продолжает свое существование из последних сил. Чтобы избежать банкротства, компания с 2015 года предприняла ряд мер. В частности, речь идет о программе по оптимизации расходов. До 2016 года Petrobras должна была сократить управляющий персонал и продать ряд активов на $10,5 млрд. Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале июля компания выставила на продажу концессии на геологическую разведку и эксплуатацию девяти своих нефтяных месторождений, которые находятся в штатах Сеара и Серджипе. Продавать месторождения решили на конкурсной основе, о цене, однако, ничего официально не сообщив.

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В то же время существование Petrobras не омрачено одними лишь черными красками. Так, в середине июля стало известно, что компания добыла за июнь максимальные за последний год 2,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). С учетом положения компании это известие стало неожиданность для многих.

«Мы преодолели рубеж в 2,88 млн н. э, который был достигнут в августе 2015 года», — заявили в Petrobras.