Бангкок, 12 августа, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Ещё одна серия взрывов произошла утром 12 августа в провинциях и на курортах Таиланда. Погиб как минимум один человек, ещё несколько человек пострадали, передаёт The Nation.

thairath.co.th Взрыв в Таиланде

Взрывы произошли возле полицейских участков в городе Сураттхани (столице одноимённой провинции), в результате погибла женщина. При взрыве в курортном городе Хуахин пострадали четыре человека, на острове Пхукет ранен один человек.

Как передавало ИА REGNUM, несколькими часами ранее в результате взрыва двух бомб в городе Хуахин пострадали 24 человека, среди которых иностранные туристы. Взрывы прогремели возле баров в туристическом районе.