Дамаск, 12 августа, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Школьница из Великобритании, сбежавшая в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), была убита в ходе авианалета в Сирии. Об этом 12 августа, со ссылкой на заявление адвоката семьи погибшей, сообщает Reuters.

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Адвокат новообращенной джихадистки сообщил, что 15-летняя Султана Кадиза погибла ещё несколько недель назад, в результате бомбардировки Ракки, столицы ИГИЛ (запрещена в России). Султана Кадиза и две её подруги тайно улетели в Турцию 17 февраля 2015 года, и оттуда перебрались на сирийскую территорию, контролируемую исламистами, после чего известили родственников о том, что они присоединяются к «Исламскому государству» (запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и большинстве стран мира, ставит своей целью создание «халифата» на Ближнем Востоке, и использует для этой цели все средства: террористические атаки, убийства мирных жителей, массовые казни «неверных». Жертвами исламистов уже стали десятки тысяч человек. Организация ведет войну с правительственными силами и международной антитеррористической коалицией на территории Сирии и Ирака, и имеет широкую вербовочную сеть по всему миру — участники этой сети ответственны за ряд крупных терактов последних лет в Европе и США, и кроме того, доставляют добровольцев для «джихада» на Ближнем Востоке.