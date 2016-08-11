Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Вратарь женской сборной России по гандболу Анна Седойкина не сможет продолжить участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за травмы колена, полученной в ходе матча против сборной Швеции, сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

Владимир Колов Анна Седойкина

«Седойкина больше не сыграет на Олимпийских играх. Её в заявке заменит Татьяна Ерохина», — приводит слова главы федерации телеканал НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа женская сборная России по гандболу вырвала волевую победу в матче группового этапа олимпийского турнира против команды Швеции. Уступая соперницам счётом 18:24, российские спортсменки сумели переломить ход игры и одержали победу — 36:34. По итогам встречи российская команда вышла в четвертьфинал состязания.