Феодосия, Крым, 12 августа, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В больнице Судака скончался ещё один из пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму, таким образом, число жертв аварии возросло до семи человек. Об этом сообщила глава Феодосии Светлана Гевчук, передаёт телеканал RT.

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«Фамилию, имя и откуда родом, мы не называем», — отметила Гевчук. Она также подтвердила информацию о том, что среди погибших есть ребёнок.

По информации украинских СМИ, в числе шести детей, находившихся в автобусе, был один ребёнок из Киева.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа рейсовый пассажирский автобус вылетел с трассы и рухнул с обрыва на трассе Керчь-Судак недалеко от Феодосии в районе урочища Кизил-Таш.

В результате аварии четыре человека погибли на месте, ещё двое позднее скончались в больнице. Все пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии, некоторые из них находятся в к­оме. Всего в автобусе, согласно путевому листу, находилось 19 человек.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по части 3 с­татьи 238 УК РФ «Оказани­е услуг, не отвечающи­х требованиям безопас­ности, повлёкшее по н­еосторожности смерть ­более двух лиц».