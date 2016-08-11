Симферополь, 11 августа, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видеозапись допроса украинского диверсанта Евгения Панова, взятого в плен в ходе спецоперации российских силовиков по нейтрализации украинских диверсионно-разведывательных групп, заброшенных в Крым Главным управление разведки Минобороны Украины. Видеозапись опубликован сегодня, 11 августа, телеканал RT.

YouTube/RT Допрос украинского диверсанта Евгения Панова

Уроженец Запорожской области Евгений Панов был взят в плен сотрудниками ФСБ в окрестностях города Армянск (Крым) при нейтрализации украинской ДРГ.

Панов также рассказал о предполагаемых объектах диверсий на территории Крыма.