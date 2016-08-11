Анкара, 11 августа, 2016, 19:55 — ИА Регнум.



Peng Chen Турецкий истребитель

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу растолковал свои комментарии о проведении совместных с Россией операций против «Исламского государства» (структура запрещена в РФ) в Сирии, передаёт ABC News.

Чавушоглу сообщил журналистам, что член НАТО — Турция стремится к «координации» с Россией в операциях против ИГИЛ (запрещена в РФ). Он говорит, что «это не означает, что турецкие самолёты и российские самолёты будут летать вместе».

Турецкий министр добавил, что «поскольку ДАИШ (арабский акроним запрещённой в РФ ИГИЛ) является нашим общим врагом, было бы хорошо, если Россия нацелит свои операции против ДАИШ (запрещена в РФ)».