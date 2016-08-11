Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Все кандидаты-одномандатники партии ПАРНАС на выборах в Заксобрание Петербурга получили отказ в регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

polit.ru Флаги партии «Парнас»

Сокоординатора проекта «Открытая Россия», члена ПАРНАСа Сергея Кузина не допустили до выборов в округе №11. Территориальная избирательная комиссия признала более 30% подписей в его поддержку недостоверными. По словам Кузина, на основную массу автографов были подготовлены мотивированные возражения. «Ни одно возражение не было услышано», — сказал Кузин.

В округе №5 баллотировался муниципальный депутат Даниил Кен, в подписях которого обнаружили 18% брака. Он подготовил возражения по всему списку, но был уверен, что сможет «отбить» как минимум 11% из них.

Сопредседатель ПАРНАСа в Петербурге Наталья Грязневич утверждает, что избирком отказался рассмотреть все жалобы Кена, включая те, где говорилось об ошибках самой ТИК, члены которой отправили в миграционную службу неверные данные избирателей.

«Родственница Даниила поставила за него подпись, но ТИК направил в УФМС ее данные с ошибкой в годе рождения. Мы пытались это оспорить, но безуспешно. Все подобные подписи по-прежнему забракованы», — сказала Грязневич.

Не удалось пробиться на выборы и Льву Дмитриеву, который баллотировался в округе №17. ТИК признала недостоверными 147 подписей в его поддержку, 12 из которых ему удалось оспорить, но этого оказалось недостаточно. Теперь Дмитриев будет добиваться допуска к выборам через суд. Он добавил, что член ТИК от «Яблока» Ирина Синельщикова голосовала против его регистрации.

«Когда я начал «отбивать» подписи, она при всех пыталась разыскать в них еще какой-то брак. Удивительное единодушие показала с единороссами. Представители такой псевдооппозиции, как КПРФ и «Справедливая Россия», голосовали за мою регистрацию, а она вместе с членом от «Единой России» голосовала против», — сказал Лев Дмитриев.

Ранее представитель ПАРНАСа и партия «Яблоко» уже обменялись взаимными претензиями относительно попыток Синельщиковой «завалить» подписи Дмитриева, которые она якобы предпринимала. «Яблоко» опровергает эти утверждения, обвиняя Дмитриева в распространении ложных слухов.

Напомним, сегодня Горизбирком отказал в регистрации списку партии ПАРНАС. Оппозиционеры намерены обжаловать это решение через суд либо через Центральную избирательную комиссию.