Феодосия, Крым, 11 августа, 2016, 19:04 — ИА Регнум. В Крыму на трассе Алушта — Судак — Феодосия пассажирский автобус вылетел с проезжей части и упал с обрыва. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

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Сообщается, что автобус рухнул в пропасть. По предварительным данным, погибли пять человек. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники следственных органов.

Также сообщается о 13 пострадавших. Уточняется, что авария произошла на 50-м километре трассы Алушта — Судак — Феодосия возле населенного пункта Щебетовка.

Пострадавшие доставлены в больницы Судака и Феодосии.

Следователи выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.