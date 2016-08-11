Дамаск, 11 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. По мысли пастора церкви шведа Иоакима Лундквиста, появившейся на его аккаунте в социальной сети «Твиттер» и процитированной испанским электронным изданием El Confidencial, церковь тоже может вести войну и бомбить неприятеля. Бомбардировки, как обещает Лундквист, начнутся в самое ближайшее время, а устройства, которые предполагается сбрасывать прямо на головы экстремистов из ИГИЛ, взрывать будут не тело, а мозг.

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«Слово жизни» закупило несколько тысяч экземпляров Библии, которыми и будет бомбардировать места скопления ярых приверженцев ислама. Библии эти исполнены не в бумажном, а электронном виде и представляют собой «читалки» e-book размером с упаковку для таблеток, сообщает портал.

«Мы надеемся, что слово любви Господа нашего Иисуса Христа победит в головах экстремистов тьму и ненависть», — делится сокровенным священник.

Доставку слова Божьего последователям Аллаха планируется производить с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые будут действовать, имитируя настоящую бомбардировку, — по мнению Лундквиста, на войне все должно быть, как на войне, и поступающая в такой агрессивной форме информация будет лучше доходить до умов исламистов.

Евангельская церковь «Слово жизни» была основана в 1983 году в г. Упсала (Швеция) теологом и проповедником Ульфом Экманом. С тех пор ведет активную работу по пропаганде католичества, в том числе пытаясь «перевербовать» в него сторонников других религий.

Нынешний ее лидер — харизматичный пастор Йоаким Лундквист, считает, что «на Ближнем Востоке, особенно в Ираке, идет духовное пробуждение исторического масштаба. Миллионы людей в последние годы перешли в христианскую веру, и это можно воспринимать только как волну возрождения. Но наши новые братья по вере были лишены Библии на своем родном языке. Нужно исправить этот недостаток, что позволит их вновь обретенной вере стать корнем и источником силы и жизненной надежды в ситуации, характеризующейся таким количеством угнетения и страданий».

Бомбардировка игиловцев первой тысячей электронных Библий, по уточненным данным, должна состояться уже сегодня.