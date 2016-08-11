Симферополь, 11 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Украинский диверсант Евгений Панов, задержанный в ходе нейтрализации диверсионно-разведывательной группы военной разведки Украины в Крыму, дал признательные показания. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

glava.rk.gov.ru Взрыв

Сообщается, что в ходе допроса Панов сообщил, что был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России городе Армянск в Крыму. Также Панов признался, что готовил диверсионные и террористические акты в Крыму в составе украинской ДРГ.

Ожидается, что сегодня Киевский районный суд Симферополя изберет Панову меру пресечения. ФСБ требует заключить Панова под стражу.

Украинская сторона утверждает, что Панов был якобы выкраден российскими спецслужбами на украинской территории и перевезен в Крым. Российские спецслужбы сообщили, что Панов вполне легально пересек российско-украинскую границу через пункт пропуска в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панов, а также ещё несколько граждан Украины и России, были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России по нейтрализации разведывательно-диверсионной группы военной разведки Украины в ночь на 7 августа.