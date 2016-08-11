Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Российские ватерполистки 11 августа одержали победу над бразильскими соперницами на групповом этапе олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

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Российские спортсменки победили в своем втором матче на Олимпиаде со счетом 14:7. До этого сборная России крупно проиграла австралийкам со счетом 4:14.

Евгения Соболева, один из лидеров нашей команды, сообщила журналистам, что расстройство команды после крупного проигрыша Австралии прошло после работы над ошибками. По мнению Соболевой, дальнейшие выступления наших девушек будут еще лучше.

В следующем туре российским спортсменкам предстоит матч с итальянками, который пройдет 13 августа в 16:20 мск. На данный момент в активе австралиек, итальянок и россиянок по два очка, а у хозяев соревнований — ни одного.

Стоит отметить, что наивысшим достижением женской сборной России по водному поло на Олимпиадах пока является бронзовая медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.