Чебоксары, 12 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии второй предвыборный год подряд звание почётного гражданина города Чебоксары присуждается двум жителям. Накануне парламентских выборов звания удостоены строительный магнат, гендиректор холдинга «Эйм-инвест» Анатолий Леонтьев и экс-министр здравоохранения Николай Григорьев, чей вклад в развитие Чебоксар оказался значительнее, чем у легенды мирового парашютного спорта Майи Костиной и участника трёх войн, 97-летнего ветерана Алексея Яковлева. Решение о присуждении звания было единогласно принято 11 августа на заседании городского собрания Чебоксар (ЧГСД) и заняло 10 минут. Обошлось без вопросов, обсуждений и дискуссий, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что в 2015 году, когда в республике проходили выборы главы Чувашии и муниципальные выборы, в том числе в горсобрание, почётное звание получили бывший градоначальник, экс-министр ЖКХ Чувашии Роберт Ильяной и хирург, заслуженный деятель науки России Владимир Волков.

ИА REGNUM Заседание горсобрания Чебоксар

В этом году на звание почётного гражданина города Чебоксары претендовали четыре человека. Чувашский благотворительный фонд Михаила Сеспеля и совет ветеранов Канашского района выдвинули бывшего министра здравоохранения Чувашии, заслуженного врача России Николая Григорьева. Республиканская федерация парашютного спорта предложила рассмотреть в качестве претендента 74-летнюю спортсменку с мировым именем Майю Костину, которая является пятикратной чемпионкой мира по парашютному спорту, в её спортивном арсенале 70 золотых медалей. За Алексея Леонтьева ходатайствовал ряд предприятий его холдинга «Эйм-инвест» и два министерства — Минстрой и Минспорт. Деятельного фронтовика-победителя предложил сделать почётным гражданином Чебоксар депутат горсобрания и сопредседатель чувашского штаба ОНФ Виктор Горбунов.

Вице-спикер горсобрания Ирина Клементьева, озвучивая прошедшие ранее дискуссии в ЧГСД, сообщила, что, «безусловно, все кандидаты известные и уважаемые горожане», но «после обсуждения поддержали две кандидатуры» — Николая Григорьева и Анатолия Леонтьева.

Говоря о заслугах, Клементьева сообщила, что под «непосредственным руководством» Анатолия Леонтьева «были восстановлены и обрели вторую жизнь ряд важнейших для города Чебоксары промышленных и строительных предприятий». Среди заслуг особенно была выделена застройка элитного жилого микрорайона «Волжский-3» на 10 тыс. населения, а также строительство жилого района «Новый город» на 43 тыс. населения.

Примечательно, что череда коммерческих проектов Леонтьева (которые, по словам Клементьевой, позволили перечислить за последние пять лет в бюджеты всех уровней более 1 млрд рублей) контрастировала с отсутствием социальных — ни тебе спортплощадки, ни даже частного детсада. К слову сказать, в «Волжском-3» на 10 тыс. населения детский сад появился только пару лет назад на бюджетные деньги Чебоксар. А в «Новом городе», активно застраиваемом с 2010 года, детсад есть только в проекте.

Вся инфраструктура «Нового города» (газо-, электро‑ и коммунальные сети, дороги) была создана за счёт федеральных и республиканских средств, а также средств госмонополий. По выражению тогдашнего главы Минстроя Чувашии Александра Гончарова, «Новый город» был для строителей «лакомым куском на перспективной площадке на 200 гектарах». В канун 2011 года, в разгар скандальной судебной эпопеи Приволжской градостроительной компании и ГК «Савва», на эту площадку и вошёл господин Леонтьев со товарищи. И уже в феврале 2011 года был отмечен высочайшей государственной наградой региона — орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Вице-спикер Чебоксарского гособрания Клементьева, которая, кстати, теперь баллотируется в Госсовет Чувашии по партсписку «Единой России» первым номером в региональной группе, отметила и «спонсорскую помощь» Анатолия Леонтьева: она оказывается «на протяжении многих лет» различным категориям граждан и организациям, а также «организаторам проведения городских и республиканских, федеральных и международных спортивных мероприятий».

«Только за 2015 год оказана спонсорская помощь в размере 8,8 млн рублей», — многозначительно повысила тон Клементьева, предусмотрительно не назвав «спонсорскую» сумму этого выборного года, не менее важного, чем прошлый. Что и понятно: выборная кампания только началась.

Социально ориентированный бизнес явно уступал место спонсорско ориентированному и блек в глазах даже депутатов-бизнесменов. «На комитете были вопросы в отношении Леонтьева в части благотворительности — что этим не надо хвастаться, это само собой разумеющееся для бизнеса. Так называемого социально ответственного бизнеса, — сообщил ИА REGNUM один из депутатов, пожелавший остаться неизвестным. — Что касается Григорьева, то, работая министром, он получал за свою работу зарплату, и в этот промежуток времени вся страна строилась».

Отметим, согласно данным госрегистрации юрлиц на сайте налоговой службы, компания «Эйм-инвест» занимается брокерскими сделками с ценными бумагами, управлением финансовыми рынками, торговлей стройматериалами, арендой недвижимостью. В узких кругах его называют «чувашским Соросом».

Что касается второго почётного гражданина Чебоксар — Николая Григорьева, то «вся его трудовая деятельность была направлена на укрепление здоровья населения города Чебоксары», говорится в справке. Основные заслуги связаны с периодом его работы с 1979 по 1994 годы министром здравоохранения Чувашии, когда был построен ряд медицинских учреждений. Он дважды избирался депутатом Верховного совета Чувашии, был народным депутатом РСФСР и одним из свидетелей штурма «Белого дома», организовав для раненых больничное отделение. Помимо этого, он является членом Союза писателей РФ, лауреатом Госпремии Чувашии.

Стоит также отметить, что накануне принятия решения в столице по решению президиума ЧГСД было открыто онлайн-голосование, при этом первым как в списках, так и в официальных релизах упорно шёл Леонтьев, нарушая протокольные нормы. И уже в первые часы голосования строительный магнат вдвое и втрое превышал по числу голосов своих конкурентов. Зачем действительно заслуживающему уважения Анатолию Леонтьеву нужна была такая «медвежья услуга», непонятно. Заслужил?

«С огромным удовольствием обе кандидатуры воспринял. И товарищ Леонтьев имеет непосредственное отношение к комсомольскому движению, возглавляет движение ветеранов комсомола, ветеранов партии. И уж тем более Николай Григорьевич (Григорьев) — он и коммунист действующий, является знаковой фигурой в нашем движении. Он же был депутатом Верховного совета при расстреле «Белого дома», организовал оказание медицинской помощи», — прокомментировал ИА REGNUM новоиспечённый депутат горсобрания, член фракции КПРФ Дмитрий Евсеев, отметив, что по процедуре не понял, почему надо было голосовать только за двоих.

«Из четырёх кандидатов надо было выбрать одного, — ещё больше запутался лидер фракции справороссов Сергей Муравьев, комментируяситуацию с голосованием ИА REGNUM . — Изначально я голосовал за ветерана, участника трёх войн Алексея Яковлева, и на сайте голосовал за него. Но с другой стороны, он большую часть жизни прожил не в городе Чебоксары. И такого объёмного, большого в Чебоксары не вложил. Очень хорошая награда ему будет — «Общественное признание». Думаю, он получит её». Отметим, что уже после рабочих депутатских комиссий справоросс-строитель горячо поддержал обе кандидатуры.

Напомним, звание почётного гражданина города Чебоксары является высшим почетным званием столицы Чувашии. Горожане, получившее почётное звание, ежемесячно получают 3 тыс. рублей за счёт средств муниципального бюджета. Кроме того, они имеют право вносить в местный парламент предложения по развитию столицы, бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать медицинские услуги и ряд других привилегий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число граждан, удостоенных звания почетного гражданина города Чебоксары, достигло 33 человек. Напомним, в 2015 году звание получили сразу два человека — ранее такие примеры были в 2011 и 2012 годах. Ранее почётное звание было присвоено президенту Чувашского национального конгресса, строителю Николаю Угаслову, главному научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук Василию Димитриеву, писателю и учёному Михаилу Юхме, экс-мэру города Анатолию Игумнову и партийному деятелю Илье Прокопьеву, руководителю кондитерской фабрики «Акконд» Валерию Иванову. В списке почётных граждан также — космонавт Андриян Николаев, офтальмолог Святослав Федоров, автор чувашской государственной символики Элли Юрьев, первые директора и организаторы производства Олег Волков («Чебоксарский агрегатный завод») и Глеб Ильенко («Элара»), а также здравствующие митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, олимпийские чемпионки Валентина Егорова и Елена Николаева, журналистка и писатель Валентина Иванова, дирижёр Морис Яклашкин.