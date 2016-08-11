Москва, 11 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба назначила административный штраф корпорации Google Inc. в размере 438 млн 067 400 рублей (официальный курс ЦБ РФ на 11 августа составляет 64,8137 руб./$), сообщили в ФАС России.

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Напомним, 18 сентября 2015 ФАС России признала Google (Google Inc. и Google Ireland Limited) нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).

ФАС установила, что нарушения Google выразились в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств для предустановки на мобильные устройства, предназначенные для введения в оборот на территории РФ, под управлением операционной системы Android, магазина приложений Google Play при условиях, включающих в себя обязательную предустановку приложений Google, а также его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на домашней странице устройства.

Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков.

Компания Google должна выплатить штраф в течение двух месяцев, уточнили в ФАС.