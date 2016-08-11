Магас, 11 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Ингушетии введено в строй новое пятиэтажное здание автовокзала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Назрани 11 августа, четыре этажа отведены под административный корпус, на пятом находятся арендные помещения — выставочный зал и мебельный салон. На втором этаже разместился Компромсвязи республики.

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Вокзал будет обслуживать пригородные, внутриреспубликанские и междугородные маршруты. Кроме того, планируется запустить международные рейсы.

Есть на территории нового автовокзала, ставшего самым большим не только в республике, но и в Северо-Кавказском федеральном округе, и гостиница, кафе, комнаты матери и ребёнка и помещения для отдыха водителей. В планах — запустить блок общественного питания, установить банкоматы и разместить павильоны сувенирной и книжной продукции.

Для стоянки общественного автотранспорта отведён земельный участок в три гектара. От трассы М-29 до нового автовокзала проложена новая дорога.

Строительство объекта ведется с конца 2012 года в Насыр-Кортском округе Назрани. Общая площадь объекта — свыше 1 тыс. кв. метров.

На месте старого автовокзала власти Назрани решили построить центральную мечеть с удобными автостоянками.

Добавим, что масштабная реконструкция ведется и на Назрановском стадионе.