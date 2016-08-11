Бишкек, 11 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. «Я не поддерживаю референдум. Думаю, что это неправильно. Говорили, что в 2010 году спешили. Сейчас все проходит в еще большей спешке. Да, референдум состоится, да, народ проголосует. Но мы вернемся в 2010 год. Все в совокупности приведет к установлению авторитаризма уже в лице премьер-министра. Таким, как вы знаете по книгам, был Гитлер», — заявил автор действующей Конституции Киргизии, лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на пресс-конференции сегодня, 11 августа.

commons.wikimedia.org Флаг Киргизии

Оппозиционный политик отметил, что «через референдум можно внести поправки в Конституцию» (в Киргизии действует мораторий на изменения Основного закона до 2020 года — ИА REGNUM ), обосновывая это тем, что «мир меняется, появляются новые риски и опасности». Он также добавил, что «нужно усилить исполнительную власть», чтобы «премьер-министру не нужно было обращать внимание на Аппарат президента».

«Правительство не смогло выполнить свою историческую миссию и постепенно стало придатком аппарата президента, мы назначаем «технических» премьеров. Почему лидеры партий не идут в премьер-министры? Перед глазами — пример Бабанова, который после отставки фактически остался на улице, а его партия раскололась (Омурбек Бабанов — лидер фракции «Республика — Ата-Журт», крупный бизнесмен — ИА REGNUM )», — пояснил Текебаев.

По словам политика, он и сам «в какой-то степени виноват в том, что правительство Киргизии стало ручным». Лидер «Ата Мекена» высказал мнение, что после ухода Омурбека Бабанова с поста премьер-министра в стране «установилось превосходство революционных партий». «Процесс вышел из-под контроля. Влиянием президента Атамбаева стало злоупотреблять окружение, так появилась узурпация власти», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что по инициативе президента Киргизии Алмазбека Атамбаева парламентские фракции СДПК (партия власти), «Республика — Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» разработали и вынесли на общественное обсуждение вопрос о проведении референдума о внесении ряда поправок в Конституцию. Основные изменения в основной закон, согласно задумке авторов законопроекта, должны будут увеличить роль правительства в политической жизни страны и предоставить ему большие полномочия, что позволит Кабмину стать менее зависимым от парламента и президента.