Анкара, 11 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Россия и Турция продолжают активно обсуждать реализацию строительства газопровода «Турецкий поток». Сегодня, 11 августа, турецкий посол Умит Ярдын сообщил, что стороны говорят о рынках сбыта для голубого топлива, которое планируется поставлять по трубопроводу. Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

gazprom.ru Строительство газопровода

По словам Ярдына, Россия и Турция решили продолжить активно развивать контакты. По «Турецкому потоку» у сторон разные взгляды. Посол подчеркнул, что проект начали обсуждать еще до кризисной ситуации, однако после встречи президентов России и Турции в Санкт-Петербурге 9 августа по строительству газопровода начался официальный диалог.

«Сколько линий будет проложено, мы сейчас обсуждаем то, какие будут рынки сбыта этой продукции. В ближайшие несколько недель эти переговоры будут с новой силой продолжены», — объяснил дипломат, добавив, что переговоры только начинают набирать новые обороты.

Напомним, что во вторник, 9 августа, на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты договоренности по реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который был приостановлен по инициативе Москвы из-за сбитого турецким пилотом российского бомбардировщика Су-24 в ноябре прошлого года. После этого министр энергетики Александр Новак уже заявил, что газопровод будет построен до конца 2019 года, также сейчас создается рабочая группа для подготовки межправительственного соглашения по «Турецкому потоку», которое может быть подписано в октябре.

В среду, 10 августа, начальник управления в департаменте по управлению проектами «Газпрома» Анатолий Фаянцев объявил о планах компании по привлечению проектного финансирования «Турецкого потока». После начала работ, активной фазы проекта стороны должны будут вернуться к вопросу условного проектного финансирования.

Что касается финансирования проекта, то, как ранее писало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что турецкая сторона предложила российской разделить пополам расходы на прокладку части газопровода, который пройдет по территории Турции. Также президент Турции подчеркнул, что с реализацией проекта «Турецкий поток» не должно возникнуть никаких проблем.

В связи с ситуацией вокруг «Турецкого потока» ИА REGNUM ранее опрашивало экспертов по поводу проекта. Так, шеф-редактор Восточной редакции издания Станислав Тарасов сказал, что в настоящее время «Турецкий поток» является не энергетической составляющей в российско-турецком сотрудничестве, а картой в политической игре. Сейчас проект еще повисает в воздухе, договоренности лидеров стран можно рассматривать как протокол о намерениях. А директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что о деталях строительства газопровода с Турцией можно будет договориться, однако для дальнейшей реализации проекта необходимо знать позицию Еврокомиссии.