Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Ростовчане и гости донской столицы накануне могли насладиться видами Крыма глазами детей. В рамках реализации образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией» состоялась выставка под объединяющим названием «Крым и Россия в фотографиях детей». Снимки были развешены в течение дня на площадке Донской государственной публичной библиотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в книгохранилище.

rostov-gorod.ru Выставка в Ростове-на-Дону

В экспозиции были представлены 50 фотографий, сделанных юными участниками конкурса «Россия-Крым-Севастополь». Формат выставки необычный — он организован в форме автопробега «Крым — это Россия». Фотоснимки уже увидели жители и гости российской столицы, Воронежа. Сегодня, 11 августа, работы оценивают в Краснодаре. Затем выставка отправится на полуостров, после чего вернется в Москву.

Организаторы и участники передвижной экспозиции в эти дни проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, возлагают цветы к военным мемориалам, склоняют головы перед памятью советских солдат. Несмотря на период летних каникул и сезон отпусков, активное участие в выставке принимают школьники и их родители.