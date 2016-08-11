Волгоград, 11 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Открытие нового терминала международного аэропорта Волгоград, которое состоялось накануне, ознаменовалось задержкой рейсов и шутками в соцсетях. Речь идет о слове «Лететь», оформленном на одной из стен терминала в фирменном стиле воздушной гавани. В его очертаниях волгоградцы рассмотрели подобие «мужского достоинства». Это «открытие» сразу же активно начали обсуждать пользователи в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Скриншот со страницы пользователя Александр Сазонов в facebook Аэропорт в Волгограде

«Я долго искала, где, кто, что увидел. Заметила. Но без вас бы даже не обратила внимание. Такое можно, где хотите высмотреть», — считает Маргарита О.

«Ну, а что ещё волгоградцы могут высмотреть? Дороги ремонтируют плохо, терминал новый плохой, набережную красят жутко… Куда не глянь все плохо!», — пишет Александра.

В комментариях пользователи предложили свои варианты, как «доработать изображение», а также высказали предположения, чтобы это могло означать.

Поистине сакральный смысл в «гениальном шедевре» увидели политологи. Так, Александр Сайгин называет картину отражением того, что происходит в регионе последнее десятилетие.

«Настоящий апофеоз деятельности элит. Картина сразу демонстрирует приезжим, что легко не будет. Это всё, что я могу сказать. Надеюсь, что президент во время своего визита не увидит этого», — приводит «Кривое зеркало» слова Александра Сайгина.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что «это изображение может стать символом работы губернатора Бочарова, который с таким пафосом открывал этот аэропорт». «А сам Бочаров имеет все шансы запомниться волгоградцам, как автор изображения мужского полового органа», — заявил Фетисов.

Негативная реакция общественности вызвала недоумение у пресс-секретаря аэропорта Татьяны Фомичевой. «Надпись на стене терминала — это элемент фирменного стиля волгоградского аэропорта. Слово «лететь» — часть нашего слогана — «Лететь. Мечтать. Навстречу новому». Мы старались создать для наших пассажиров хорошее настроение, привнести легкость», — цитирует слова представителя аэропорта «Социнформбюро».

Напомним, о ребрендинг в международном аэропорту Волгограда был проведен в ноябре прошлого года. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, «новый фирменный стиль стал воплощением легкости, открытости и гостеприимства». Основным цветом выбраны белый и бирюзовый.

«Яркий цвет, авторские иллюстрации на тему городских достопримечательностей, вдохновляющий рукописный шрифт — все это результат слаженной работы специалистов брендингового агентства «УгоЧавес», руководящего состава и коллектива авиапредприятия», — заявили в аэропорту.

выяснить сколько средств было вложено в ребрендинг, не удалось. Отметим, что в реестре зарегистрированных компаний фирму «Уго Чавес» найти не удалось. Один из позвотелей в Facebook заметил, что «Уг_Чавес выглядит как дочка созданная для одного госзаказа».

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие нового терминала С в международном аэропорту Волгограда состоялось накануне, 11 августа. Это стало успешным завершением очередного этапа модернизации воздушной гавани к чемпионату мира по футболу 2018 года. Рейсы внутренних авиалиний теперь будут отправляться из этого терминала. Однако, в день открытия по техническим причинах были задержали два рейса в столицу.