Анкара, 11 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил 11 августа, что Турция может рассмотреть возможность сотрудничества в сфере оборонной промышленности за пределами Североатлантического альянса, сообщает Reuters.

Pixabay.com Флаг Турции

Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу NTV, в ходе которого он добавил, что первоочередным приоритетом Анкара считает сотрудничество со своими союзниками по блоку НАТО.

По словам главы турецкой дипломатии, передача власти в Сирии с президентом Башаром Асадом не возможна.

Напомним, напряженность между Анкарой и блоком НАТО началась, после того как в Турции была предпринята попытка военного переворота. В её организации Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в США.

Власти Турции неоднократно обращались к Вашингтону с требованием об экстрадиции исламского проповедника.