Анкара, 11 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 11 августа, что Анкара обратилась к Москве с предложением проводить совместные операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает France Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

«Мы обсудим все детали. Мы уже обратились к России с предложением о том, чтобы проводить совместные операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил глава турецкой дипломатии в интервью телеканалу NTV, добавив также, что данное предложение «по-прежнему в силе».

Напомним, 9 августа между лидерами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись переговоры, по итогам которых обе страны договорились возобновить диалог, прерванный в ноябре 2015 года, когда турецким F-16 был сбит российский бомбардировщик Су-24.