Стокгольм, 11 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Швеции развернулась общественная дискуссия о возможности самоопределения Норрланда — севера королевства, исторической части, на территории которой полностью или частично расположено девять современных провинций, площадью около трети страны. Поводом стала статья журналистки Лотты Грёнинг «Норрланду стоит поступить, как Шотландии, и требовать независимости», перепечатанная ведущими изданиями.

pixabay.com Флаг Швеции

В понедельник, 8 августа, материал опубликовал самый читаемый шведский таблоид Expressen. В течение нескольких дней статья вызвала резонанс: о самоопределении Норрланда говорили шведский сегмент Facebook, Tweeter, последовали комментарии отдельных политиков.

«Я действительно уверена, что в Норрланде стоит провести референдум о независимости», — рассказала изданию The Local журналист. «Как и шотландцы, они (жители региона — прим. ИА REGNUM ), делали очень многое для шведского общества, ничего не получая взамен», — заявила она.

Журналист отмечает: причины подобных призывов — исключительно экономического характера. «В Норрланде лесная промышленность, ветрогенерация, горная промышленность, что дает многое. Но ничего не возвращается. Беднейшая территория Швеции — север. Я живу здесь 20−30 лет, и люди продолжают говорить: «Это надо менять — можем мы получать какие-то деньги от добывающих компаний?», — рассказала Лотта Грёнинг.

Несмотря на призыв равняться на Шотландию, автор статьи все же указала на отличия двух ситуаций. Главная их них в том, что в Шотландии есть собственные политики, которые, как и население, поддерживают идею независимости. Власти же северных провинций Швеции следуют партийным инструкциям, диктуемым из Стокгольма. Как отметил лидер социал-демократов провинции Норрботтен Фредрик Лунд Саммели, в провокационной статье нет ничего нового, в ней констатируется то, что «говорят северяне пьяными на вечеринках». Между тем политик признал, что хоть референдум маловероятен, общественная реакция свидетельствует о недовольстве политикой столицы, о лишней экономической централизации.

Отметим, что согласно онлайн-опросу, размещенному на сайте шведского общественного телевидения CVT, из 5016 проголосовавших идею референдума поддерживают 90% респондентов. 8% против, у 2% иной вариант ответа. При этом, стоит отметить, что участвовать в голосовании может любой посетитель сайта, вне зависимости от места жительства и гражданства.