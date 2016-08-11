Тегеран, 11 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Иран в гонке за прежней долей на мировом нефтяном рынке наращивает экспорт черного золота в азиатские страны. Сегодня, 11 августа, стало известно, что ИРИ в июле текущего года продавала в Китай, Индию, Японию и Южную Корею 1,72 млн баррелей в сутки, что на 47% больше, чем было в 2015 году. Об этом со ссылкой на иранские СМИ пишет Neftegaz.

ИА REGNUM

По данным на 21 июля этого года, поставки черного золота выросли до 2,1 млн баррелей в сутки с первоначального 1 млн баррелей в сутки. То есть традиционные покупатели нефти из Ирана после снятия санкций стали увеличивать экспорт энергоносителя.

Как ранее писало ИА REGNUM, поставки иранского черного золота в Индию достигли 461 тыс. баррелей в день. Нью-Дели является одним из самых крупных покупателей иранской нефти. Так, 14,4% сырья на НПЗ поставляется из Ирана. В июле ИРИ увеличила экспорт нефти в этот регион, достигнув самого высокого показателя за последние пять месяцев.

Шесть месяцев назад с Ирана сняли санкции, наложенные США и ЕС за ядерную программу страны, с тех пор ИРИ наращивает производство и экспорт нефти. В планах иранских властей к 2021 году довести производства нефти в стране до 5,8 млн баррелей в сутки. Напомним, что в конце июля Иран сумел довести производство нефти до уровня 4,1 млн баррелей в сутки, сообщал глава Ассоциации иранских производителей нефтегазового оборудования Реза Падидар. Так, ИРИ удалось достигнуть своей цели — нарастить объемы производства нефти до досанкционных показателей, к чему многие мировые эксперты первоначально отнеслись скептически.

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Ранее первый вице-президент Ирана Эсхад Джахангири заявлял, что поставки нефти из страны сегодня составляют более 2,5 млн баррелей в сутки, что является досанкционным уровнем производства. Как заявил Джахангири, иранцы смогли увеличить уровень добычи углеводородов, который прекратился с введением санкций, и тем самым восстановить старую долю на рынке. По слова иранского представителя, из-за падения цен на нефть многие страны — экспортеры ресурса, в том числе и из Персидского залива, стали испытывать значительные проблемы. В то же время более или менее стабильное положение в ИРИ обеспечивается за счет эффективного управления.

Таким образом, Иран постепенно реализует свои планы после отмены санкций. Ведь еще в январе министр нефти Биджан Намдар Зангане заявил, что вскоре после снятия ограничительных мер стране удастся увеличить ежедневные поставки нефти на 500 тыс. баррелей, а к осени — на миллион. Во время санкций экспорт иранской нефти в Турцию, Индию, Китай, Японию и Южную Корею составлял около 1 млн баррелей нефти в сутки. Сегодня мы видим, что иранские власти не оказались голословными и действительно нарастили поставки в азиатские страны до намеченных показателей.

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