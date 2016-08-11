Тверь, 11 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Уборка урожая началась в Тверской области, в этом году — на неделю раньше срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

Зерновые культуры убраны на площади 787 га, валовой сбор составляет 1 тыс. 939 тонн, лен вытереблен на площади 1 тыс. 490 га, картофель убран на площади 27 га, валовой сбор составил 456 тонн, овощи убраны на площади 6 га, валовой сбор — 243,5 тонн.

Параллельно продолжается заготовка кормов для животноводства. По состоянию на начало августа травы скошены на площади 128 тыс. га или 70% от прогнозного показателя, заготовлено сена — 145 тыс. тонн или 79%, сенажа — 202 тыс. тонн или 99%, силоса — 141 тыс. тонн или 74%. Всего запасы грубых и сочных кормов (с учетом остатков прошлого года) составляют 15,1 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. На аналогичную дату прошлого года данный показатель составлял 14,4 центнеров кормовых единиц.