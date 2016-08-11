Анкара, 11 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Анкара предложила Москве разделить пополам расходы на прокладку части газопровода «Турецкий поток», который пройдет по территории Турции. Об этом, как передает телеканалу Huberturk, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы (власти Турции) предложили (российской стороне) разделить пополам расходы на прокладку части трубопровода, которая будет на нашей территории», — сказал глава государства.

При этом Эрдоган добавил, что никаких проблем с реализацией проекта «Турецкий поток» возникнуть не должно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Турецкий поток» был «заморожен» после того, как турецкий истребитель в 2015 г. сбил бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии.

27 июня текущего года глава Турции Эрдоган направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый самолет Су-24.

Также президент Турции призвал Москву восстановить традиционно дружественные отношения между странами.

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