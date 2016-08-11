Орел, 11 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней выявлен на территории Орловской области — возбудитель опасного заболевания выявлен экспертами в пробах от домашней свиньи в деревне Крутое Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алла Осінь Африканская чума свиней

В настоящее время определены границы инфекционного объекта первой и второй угрожаемых зон по АЧС, а также количество и месторасположение круглосуточных охранно-карантинных постов на территории Колпнянского района.

В настоящее время ветеринарные специалисты государственной службы Колпнянского района и Управления ветеринарии Орловской области проводят на местах организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия.

АЧС в Орловской области регистрировалась в мае в Шаблыкинском районе — свиньи погибли в личном подсобном хозяйстве в селе Титово. По предварительным данным, животные могли заразиться через отходы столовой ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», которые пускались в корм.

За последнее время случаи африканской чумы свиней выявлены в Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Волгоградской и других российских регионах. В Курской области из-за заболевания уничтожено 17 тыс. свиней.