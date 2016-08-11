Москва, 11 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Константина Ромодановского с должности упразднённой Федеральной миграционной службы РФ. Соответствующий документ опубликован 11 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

government.ru Дмитрий Медведев

«Освободить Ромодановского Константина Олеговича от должности руководителя Федеральной миграционной службы в связи с упразднением Федеральной миграционной службы», — говорится в тексте документа.

Двумя другими распоряжениями глава правительства уволил заместителей главы ФМС — Вадима Яковенко и Анатолия Кузнецова.

Напомним, работа ФМС и ФСКН была переведена под крыло Министерства внутренних дел РФ. При этом сами структуры были расформированы. На сегодняшний день руководители обоих ведомств, Константин Ромодановский и Виктор Иванов, по-прежнему не имеют нового места работы.