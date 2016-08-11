Москва, 11 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. После июньского снижения, во второй месяц лета индексы социального самочувствия жителей России продемонстрировали положительную динамику. Больше других прибавили показатели материального положения и удовлетворенности жизнью. Однако оценки ситуации сегодня все же заметно ниже, чем были в последние годы. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Evgeny Кошелек

Среди респондентов преобладают по-прежнему средние оценки своего материального положения (66%). В целом положительно оценивают свою жизненную ситуацию сегодня 49%, отрицательно — 23%, 27% в равной степени отмечают позитивные и негативные моменты.

Более четверти (29%) опрошенных рассчитывают, что через год их жизнь улучшится, 17%, напротив, ждут ухудшения ситуации. Оптимизм относительно будущего растет с начала года.

Нынешняя экономическая ситуация в стране населением оценивается куда более позитивно, чем в начале 2016 года. Каждый третий житель России (32%) сегодня считает экономическое положение страны плохим, и каждый десятый (12%) придерживается обратного мнения.

Доли положительных и отрицательных оценок политической обстановки в стране практически равны (23% и 21%, соответственно), преобладают средние оценки (51%). Одобряют курс развития страны 36%, недовольны им 20%, и 39% отчасти согласны и с теми, и с другими.

Опрос проведен 23−24 июля 2016 годав 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.