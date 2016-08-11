Москва, 11 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в первом полугодии 2016 года увеличила добычу углеводородов на 0,7% до 5,215 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

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Отмечается, что добыча газа в первые шесть месяцев 2016 года увеличилась до 33,23 млрд кубометров — на 6,9%. Добыча нефти, напротив, сокращена на 0,1% — до 1007 млн тонн.

Отмечается, что увеличение газодобычи связано с запуском второй очереди Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата, вводом установки подготовки газа на Барсуковском месторождении и разработкой Северной оконечности месторождения Чайво на шельфе острова Сахалин.