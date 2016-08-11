Москва, 11 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. На территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей пресечена деятельность ячеек международного интернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати исломи», пропагандировавшего терроризм и вербовавшего боевиков в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает в четверг, 11 августа, Центр общественных связей ФСБ РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вербовка

«10 августа на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей проведены 27 обысковых мероприятий по адресам проживания членов сообщества, — говорится в сообщении. — Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, содержащие пропагандистские видеоматериалы террористов, экстремистская литература, банковские карты».

Также у представителей сообщества был обнаружен арсенал оружия, состоящий из 4-х гранат, около 500 гр пластида, 3 пистолета, а также 5 тротиловых шашек общей массой 1 кг.

Следственным подразделением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело против главаря ячейки и троих ее участников.

Следственные мероприятия продолжаются.