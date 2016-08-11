Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Хлеборобы Ростовской области в этом году вновь идут на рекорд. Аграрии собрали уже более 10 млн тонн ранних зерновых культур. Но об окончательных итогах битвы за урожай станет известно на областном празднике — Дне урожая, который состоится завтра, 12 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

donland.ru Сбор урожая

К финишу донские земледельцы уже близки — труженикам села предстоит собрать урожай с 95 тыс. гектаров, что составляет около 3% от общих уборочных площадей.

Добавим, что День урожая отметят более 3 тыс. тружеников села, которые приглашены на праздник. Лидерам уборочной страды вручат премии.

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Напомним, что в 2015 году каравай донских хлеборобов весил 9,8 млн тонн, из них аграриями было собрано свыше 8,5 млн тонн ранних зерновых. Тогда труд селян Дона был удостоен высокой оценки министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. По его словам, «и 10 млн тонн вам — по плечу, и страна ждёт этого зерна!» К этому донские земледельцы стремились с прошлого года, закладывая будущий урожай.