Краснодар, 11 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае утвержден новый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 11 августа, этому предшествовала внутренняя проверка деятельности «Фонда капитального ремонта МКД», жалобы граждан на неудовлетворительную работу которого в последнее время поступали все чаще.

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В результате, как уточнил руководитель фонда Дмитрий Фабрикант, число домов, которые планируется капитально отремонтировать вырастет более чем в 1,4 раза — с 380 до 536 домов. Увеличится и сумма финансирования работ. Теперь, согласно новому плану, на проведение ремонта запланировано потратить 789 миллионов это в четыре раза больше утвержденной в начале года суммы в 186 млн рублей.

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Руководитель фонда добавил, что региональным оператором в июле была проведена работа с банками, на счетах которых аккумулируются деньги собственников. На данный момент в ПАО «ВТБ» процентные ставки увеличены почти на 50%, при этом комиссия при приеме платежей от собственников осталась прежней.

Расширенный и усовершенствованный план уже введен в работу, а региональный оператор начал его реализацию — объявлены конкурсы по отбору подрядчиков.

Напомним, резкой критике деятельность регионального фонда капремонта была подвергнута губернатором Краснодарского края в начале июля. На совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона глава края отметил неудовлетворительную работу фонда и поручил провести проверку его деятельности.

В итоге прокуратурой был выявлен ряд нарушений, внесены представления, в дисциплинарном порядке наказано свыше 500 должностных лиц, возбуждены и расследуются уголовные дела.

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Всего к 2043 году в крае планируется отремонтировать почти 18,5 тыс. многоквартирных домов. За годы реализации программы по капитальному ремонту условия проживания улучшили более 450 тысяч кубанцеы. За это время капитально отремонтировано почти 3,5 тыс. многоквартирных домов на сумму свыше 10,2 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля из-за возросшего недовольства со стороны населения работой Фонда капитального ремонта МКД администрация Краснодарского края приняла кадровое решение и назначила нового исполняющего обязанности гендиректора — Дмитрия Фабриканта.