Москва, 11 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Минэкономразвития выступило с предложением запретить строительство жилых комплексов и торговых центров вдоль строящейся центральной кольцевой автомобильной дороги, чтобы избежать потенциального транспортного коллапса в Москве и Подмосковье, сообщает 11 августа «КоммерсантЪ» со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с предложениями ведомства.

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Таким образом Минэкономразвития намерено избежать повторения неудачного опыта МКАД, когда чрезмерное строительство стало причиной серьезных автомобильных заторов.

В качестве альтернативы МЭР предлагает строить хордовые дороги регионального значения, которые могли бы предприятий и других объектов, которые нуждаются в доступе к ЦКАД, однако участники рынка, опрошенные газетой, указывают на то, что крупные девелоперы пострадают неизбежно — такие как ГК «Абсолют», Coalco и «МДК-Групп».

Как сообщил изданию источник в Минэкономразвития, доклад, содержащий предложение ведомства, уже получил одобрение властей Москвы и теперь он находится на рассмотрении в правительстве. Однако конкретный механизм внедрения ограничений на строительство вдоль новой кольцевой дороги пока не определен.

Напомним, что общая протяженность центральной кольцевой автомобильной дороги, которая пройдет по территории Новой Москвы и Московской области, составит 525 км. Дорога разделена на пять участков, на которых идет строительство. Четыре из них должны быть готовы уже в конце 2018 года. Общая стоимость строительства составляет 300 млрд руб.