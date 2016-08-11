Анкара, 11 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 10 августа, что Турция может рассмотреть вопрос выхода из НАТО, если организация не придет на защиту страны, сообщает Daily Mail.

НАТО

С таким заявлением дипломат выступил в интервью турецким СМИ, в ходе которого он также отметил, что действия ЕС мотивированы антитурецкими настроениями, а также враждебностью по отношению к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

В свою очередь, командование НАТО подчеркнуло, что членство Турции в альянсе не подлежит сомнению, а Анкара может полностью рассчитывать на солидарность и поддержку блока после попытки военного переворота в Турции.

Турция, согласно распространенному заявлению НАТО, является «ценным союзником, который делает значительный вклад в достижение совместных целей НАТО».