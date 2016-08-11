Вашингтон, 11 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила своего оппонента миллиардера Дональда Трампа в том, что он подстрекал к насилию, призывая сторонников ношения оружия проголосовать на выборах так, чтобы остановить бывшую первую леди на пути в Белый дом. Об этом сообщает в четверг, 11 августа, телерадиокомпания ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Его (Трампа) постоянные утверждения о том, что больше стран должны иметь ядерное оружие, и вот теперь его очередной призыв к насилию, — заявила Клинтон на митинге в штате Айова. — Каждый из этих случаев показывает, что у Дональда Трампа не тот характер, чтобы стать президентом и верховным главнокомандующим США».

При этом Клинтон добавила, что кандидат в президенты от Республиканской партии перешел черту, и его «высказывания могут иметь серьезные последствия».

Напомним, 10 августа миллиардер Трамп заявил, что экс-госсекретарь США намерена отменить Вторую поправку к конституции США, гарантирующую право жителей страны на ношение и хранение оружия, и призвал сторонников поправки сделать что-то, чтобы не допустить кандидата от демократов к власти.

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